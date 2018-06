ROMA. – “Abbattere la produzione e l’immissione dei rifiuti di plastica nell’ambiente non è un utopia, e non è neanche una missione impossibile. Alcuni Paesi, Germania e Finlandia ad esempio, lo stanno già facendo e stanno ottenendo risultati straordinari. Il segreto di questo successo è da ricercare in tre parole: ‘vuoto a rendere'”.

Lo scrive in un comunicato la ong animalista Enpa, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Il vuoto a rendere secondo Enpa “nella sola Germania ha permesso di ridurre in maniera considerevole i rifiuti di plastica e di vetro dispersi sul territorio (-80% per le bottiglie di Pet, -96% per la bottiglie di vetro)”.

La resa del vuoto “consente, non soltanto di ottimizzare l’uso delle materie prime attraverso le attività di riciclo, ma di tagliare i costi legati alla raccolta, alla cernita e alla selezione di questo tipo di rifiuti”. Per la ong “sparirebbero migliaia di lattine e bottigliette (di vetro e plastica) incivilmente abbandonate nei parchi, nelle aiuole, per strada, e che così tanti problemi causano agli animali (migliaia di uccelli muoiono per l’ingestione dei tappi delle bottiglie).

Il vuoto a rendere permetterebbe poi di ottimizzare la raccolta differenziata, eliminando molti di quei rifiuti gettati distrattamente nei cassonetti dell’umido”. In Italia questa pratica era in uso fino a una trentina d’anni fa. “Auspichiamo che con il nuovo ministro la situazione possa cambiare in meglio anche su questo fronte .- conclude Enpa – reintroducendo una volta per tutte il sistema del vuoto a rendere”.