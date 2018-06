Il sorriso è quello di una volta, lo stesso con cui nel 1982 al Festival di Sanremo ottenne un grande successo con il brano “Lisa”. Adesso Stefano Sani prova a rilanciarsi nel nuovo show di Rai1 “Ora o mai più” condotto da Amadeus. Una grande occasione per lui così come per altri sette cantanti negli ultimi anni trascurati dal successo.

“Sono molto entusiasta – ha spiegato Stefano a ‘La Voce d’italia’ ed anche grato a chi mi ha scelto. Quando mi hanno proposto di fare questo programma ci ho pensato ed ho accettato perché alla fine si canta molto e ci si rimette in gioco”.

Il nuovo show che trova spazio anche nei palinsesti di Rai Italia parte venerdì 8 giugno in prima serata su Rai1 ed al centro del format ci sarà una vera e propria gara, tra gli otto partecipanti assistiti e giudicati da autentiche icone della musica italiana.

“La cosa più bella – ha spiegato ancora Stefano – sarà quella di confrontarsi con chi ha più esperienza di noi. Indipendentemente da chi vince spero di fare una bella figura e di riprendere a cantare”.

Video intervista di Emilio Buttaro