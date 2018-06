(ANSA) – LUSSEMBURGO, 5 GIU – Asse tra l’Italia e i Paesi del cosiddetto Gruppo Visegrad dell’Europa dell’est per far saltare la proposta della presidenza bulgara sulla riforma di Dublino come base di lavoro per il vertice Ue dei leader di giugno. Sette Paesi in tutto si sono detti contrari alla ministeriale Interni a Lussemburgo. Oltre all’Italia, Spagna, Austria, Romania, Ungheria, Slovenia e Slovacchia. Tre Paesi (Estonia, Polonia e Gran Bretagna) non si sono espressi. Gli altri 18, pur non soddisfatti, lasciano la porta aperta al negoziato, al summit. Tra questi Grecia, Malta, e Cipro, spaccando così il fronte mediterraneo.