(ANSA) – ROMA, 5 GIU – La Movistar punta al Tour de France di ciclismo senza lasciare nulla d’intentato: per questo si presenta in forze al prossimo Giro di Svizzera che, assieme al Delfinato, rappresenta un punto di snodo importante verso l’avventura nella Grande boucle. La squadra spagnola, in un colpo solo, schiererà Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Mikel Landa, che saranno ai nastri di partenza della corsa elvetica per la prima volta insieme. Il Giro di Svizzera scatterà domenica 10 giugno, da Frauenfeld, con una cronosquadre lunga 18 chilometri, e si concluderà domenica 17 nel Canton Ticino, sempre con una cronometro, questa volta individuale. Fra partenza e arrivo ci saranno tante montagne da scalare per i due spagnoli e per il colombiano Quintana che, dopo avere vinto il Giro d’Italia 2014, punta dritto al Tour, dove l’anno scorso non riuscì ad avere successo. (ANSA).