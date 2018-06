(ANSAmed) – TEL AVIV, 5 GIU – Lo Shin Bet (servizio sicurezza interna) ha annunciato di aver scoperto una “cellula terroristica” guidata “da un operativo dalla Siria” che progettava di colpire alti rappresentanti israeliani tra cui il primo ministro Benyamin Netanyahu e il sindaco di Gerusalemme Nir Barkat. In base alle informazioni sono stati arrestati tre membri del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp). Uno dei sospettati è Muhammad Jamal Rashad (30 anni) del campo profughi di Shuafat ad est di Gerusalemme che ha una carta di identità israeliana e che è stato in passato in prigione per “attività terroristica”. L’indagine – ha spiegato lo Shin Bet – ha portato alla luce che il sospettato aveva in programma “attacchi con la guida di terroristi dall’estero, compreso un operativo dalla Siria”. La cellula – è stato aggiunto – aveva anche un piano “per introdurre” nel paese “un operativo dalla Giordania per aiutare a portare a compimenti alcuni degli attacchi” previsti.