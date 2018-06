(ANSA) – ROMA, 5 GIU – “Saremo disponibili anche a valutare, in corso d’opera, l’apporto di gruppi parlamentari che vorranno condividere il nostro cammino e, se del caso, aderire successivamente al contratto di governo, offrendo un apporto più stabile alla realizzazione del nostro programma”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso per la fiducia in Senato.