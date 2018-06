(ANSA) – ROMA, 5 GIU – Marc Marquez ‘formato’ Valentino Rossi. Come già fatto in passato dal ‘Dottore’, anche il campione del mondo della MotoGp si cimenta con una monoposto di Formula 1: il pilota spagnolo è sceso in pista sul circuito austriaco di Spielberg, per provare una F1 Red Bull. Per il centauro della Repsol Honda – come annuncia il sito ufficiale della MotoGp – è la prima volta a bordo di un prototipo della massima serie a quattro ruote. Il numero 93 sarà accompagnato anche da Dani Pedrosa, suo collega di box, che sarà in pista domani. Con loro sarà presente anche il pluricampione di Motocross Tony Cairoli. A seguire Marquez in questa prima esperienza, l’ex pilota di Formula 1 Patrick Friesacher e Mark Webber. Al Red Bull Ring sarà presente anche Niki Lauda. Il pilota Honda non è il primo del MotoGp a salire su una F1: prima di lui nomi illustri come Rossi, sulla Ferrari, e Jorge Lorenzo.