(ANSA) – TOKYO, 5 GIU – Coincide con la giornata mondiale dell’ambiente l’inizio dell’ultima impresa in mare del francese Benoit Lecomte: una traversata dell’Oceano Pacifico a nuoto, da Tokyo a San Francisco, percorrendo 9.100 chilometri, in poco più di 6 mesi, per sensibilizzare la comunità internazionale sull’inquinamento degli oceani. Il 51 enne Lecomte è partito questa mattina dalla spiaggia di Choshi, nelle prefettura di Chiba, a est della capitale, e dopo qualche centinaio di metri ha salutato i suoi due figli che nuotavano con lui, prima di proseguire nell’impresa che lo vedrà nuotare almeno 8 ore al giorno, con un consumo medio di oltre 8.000 calorie.