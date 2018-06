WASHINGTON. – Otto stati al voto negli Stati Uniti per una nuova tornata di primarie in vista delle elezioni di midterm, ovvero il ‘Super Tuesday’ di questa fase delle consultazioni, cruciale per i destini dei candidati democratici e repubblicani e per le ambizioni di ciascun partito nel voto di novembre per il rinnovo del Congresso.

Quindi Alabama, Mississippi, New Jersey, New Mexico, South Dakota, Iowa, Montana e California. E’ su quest’ultima però che restano puntati gli occhi, Stato chiave che conta 53 ‘distretti congressuali’ (circoscrizioni elettorali) e che potrebbe rappresentare anche un test per quell”onda blu’ in cui sperano i democratici a due anni dalla sconfitta di Hillary Clinton alle presidenziali.

A rendere questo Stato particolarmente interessante in questa fase è anche il suo sistema elettorale per le primarie, in cui i primi due eletti, a prescindere dal partito di appartenenza, procedono verso le elezioni generali. Il voto di può quindi già tracciare la strada per ciascun partito in vista del midterm.

La California poi custodisce fra le più alte ambizioni per i democratici -e quindi un importante terreno di ‘verifica’- essendo lo Stato con il maggior numero di elettori dem registrati e quello dove di recente il numero di elettori indipendenti ha superato quello dei repubblicani.