(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 5 GIU – “L’annuncio del neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte di dedicare la sua prima uscita pubblica alle zone terremotate ci fa enorme piacere e soprattutto testimonia l’importanza che attribuisce all’emergenza e alla ricostruzione post sisma”: a dirlo, all’ANSA, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Secondo il quale “occorre un cambio di passo deciso per far sì che le nostre città tornino a vivere”. Alemanno si è soffermato sulle parole pronunciate dal premier al Senato durante il discorso per la fiducia. “Attendiamo di conoscere la data della sua visita – ha aggiunto – così da fargli toccare con mano la realtà che stiamo vivendo”. Alemanno ha svelato di avere scritto sia al presidente Conte che all’uscente Paolo Gentiloni. “Al nuovo premier – ha detto – ho fatto gli auguri di buon lavoro, esprimendo il mio personale apprezzamento per l’impegno, gravoso, che si è assunto e al tempo stesso ho voluto elencare ancora una volta i punti fondamentali da affrontare per le aree terremotate”. Quattro i temi che Alemanno ha sottoposto a Conte: “la necessità di semplificare la macchina burocratica così da permettere un’accelerazione della ricostruzione, dare un supporto concreto alle aziende consentendo agli imprenditori di progettare i loro piani industriali anche a lungo raggio, riconoscere il Centro Italia ferito dal terremoto come area di crisi complessa e quindi alleggerito di tutta una serie di tasse e imposte e infine, dare vita al testo unico per le emergenze, così da poterlo attuare in ogni parte d’Italia qualora ci fossero delle calamità da fronteggiare”. “Al premier Gentiloni – ha spiegato ancora il sindaco – ho voluto invece dirgli grazie per il buon lavoro svolto, la continua vicinanza e la capacità di ascolto che ha avuto verso le nostre terre, cose che ho voluto far sapere anche al presidente Conte, rimarcando che adesso, però, occorre un cambio di passo deciso per far sì che le nostre città tornino a vivere”. (ANSA).