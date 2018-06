(ANSA) – MILANO, 5 GIU – “Sarà come la prima volta, mi sento come una bambina alla prima lama. Devo rompere il ghiaccio ma voglio godermi ogni momento”. Lo dice in un’intervista all’Ansa Elisa Di Francisca. La schermitrice di Jesi, 35 anni, si definisce ‘carica’ in vista degli Assoluti che si svolgeranno al Mi.Co. di Milano dal 7 al 10 giugno, gara che sancirà il suo rientro alle competizioni dopo quasi 2 anni. Un periodo in cui Di Francisca si è ricaricata come atleta ed è diventata mamma di Ettore, nato lo scorso luglio: ”Un figlio ti cambia la vita e diventa uno stimolo enorme. La maternità è bellissima, il parto ti convince di essere in grado di fare tutto”. Di Francisca ai Campionati Italiani spera di affrontare la storica rivale Arianna Errigo, nel remake della finale olimpica di Londra 2012: “Adoro confrontarmi con lei. Ha perso un pò il filo perché ora combatte con due armi, una scelta che le andava impedita. Se poi riuscirà a vincere sia con il fioretto che con la sciabola la soprannominerò Mandrake”.