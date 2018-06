(ANSA) – ROMA, 5 GIU – Mariano Rajoy ha annunciato in lacrime di aver deciso di lasciare la presidenza del Partito Popolare (PP) e la politica. Lo riporta El Pais ricordando che si aprirà ora una fase di transizione, pilotata dal leader uscente, che porterà al congresso straordinario per eleggere il nuovo presidente. “È giunto il momento di porre fine a questa fase. Il PP deve continuare ad avanzare sotto la guida di un’altra persona”, ha detto Rajoy spiegando che si tratta della cosa “migliore per me, per il PP e penso anche per la Spagna. Il resto non conta”.