CARACAS – Ivana Simonovis, hija de Iván Simonovis, solicitó este lunes la liberación de su padre quien se encuentra preso hace 14 años por razones políticas.

“Mi papá Iván Simonovis y los funcionarios de la Policía Metropolitana llevan más de 14 años injustamente presos. La libertad plena de todos los presos políticos venezolanos es el verdadero camino hacia la reconciliación”, manifestó Ivana en su cuenta de Instagram.

La hija del ex policía afirmó que para lograr la paz de la que el presidente Nicolás Maduro habla es necesario darles la libertad a todos los presos políticos.

No es la primera vez que la hija del ex funcionario se pronuncia para pedir la liberación de su padre, en otras oportunidades ha publicado también mensajes en sus redes sociales exigiéndole al Gobierno Nacional que ponga en libertad al ex jefe de la seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor.

El comisario policial Ivan Simonovis, fue detenido en noviembre del año 2004 y acusado por el ex presidente Hugo Chávez de la violencia que hubo en Caracas en abril del 2002.