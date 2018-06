(ANSA) – MILANO, 6 GIU – I militari del Comando provinciale di Lodi hanno eseguito un sequestro preventivo emesso dal gip della città lombarda per un ammontare di 2.877.000 euro, in relazione a un’evasione fiscale di oltre 14 milioni da parte di una società attiva nel settore dell’intrattenimento e della ristorazione. Tra i beni sequestrati nell’ambito dell’operazione Golden Wellness anche un’area di oltre 48.000 metri quadrati in provincia di Lodi, di proprietà del rappresentante legale della società che ospita in unico complesso tre ristoranti, due bar, una discoteca, una palestra, un centro benessere, campi da calcetto e da tennis e due piscine.