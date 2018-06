(ANSA) – NAPOLI, 6 GIU – Ferito alla schiena e alla gamba con quattro colpi d’arma da fuoco: è accaduto la notte scorsa a Napoli. Coinvolto nell’agguato un 21enne già noto alle forze dell’ordine; ricoverato in codice rosso all’ospedale Loreto Mare non è in pericolo di vita. E’ stato lo stesso 21enne a riferire alla Polizia di Stato, prima di entrare in sala operatoria, quello che era successo; era in via Pietro Colletta quando qualcuno lo ha ferito. In seguito ai rilievi della Polizia scientifica sul posto indicato sono stati rinvenuti quattro bossoli e tracce ematiche. Il 21enne è arrivato in codice rosso in ospedale dopo le due di notte.