(ANSA) – ROMA, 6 GIU – Torna sul ring Emanuele Della Rosa, venerdì, a Port-Audemer in Francia, per affrontare il pugile francese Andrew Francillette. In palio il vacante titolo internazionale dei pesi medi della Wba sulla distanza delle 12 riprese. A 38 anni, potrebbe essere l’ultimo treno per il pugile romano per tornare al vertice. Il suo ultimo tentativo risale al 2016 quando ha affrontato due volte Zakaria Attou per il titolo dell’UE dei superwelter con un bilancio di un pari e una sconfitta ai punti. Nel 2015 Della Rosa è stato campione italiano dei superwelter. Nel 2010 Emanuele Della Rosa ha ottenuto la sua vittoria più importante conquistando il titolo internazionale dei superwelter WBC che ha difeso tre volte nei due anni successivi. Della Rosa vanta in carriera 41 incontri: 37 vinti (10 prima del limite), 3 persi e 1 pari. (ANSA).