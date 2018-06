(ANSA) – PARIGI, 6 GIU – Francia in visibilio per Marco Cecchinato in semifinale, dopo aver battuto ieri in un epico quarto di finale Novak Djokovic. “Sbalorditivo” è il titolo a tutta pagina de L’Equipe, con il tennista palermitano disteso ed esultante sulla terra battuta del Roland Garros, dove ha eguagliato il record di Corrado Barazzutti di 40 anni fa. “Vincitore di Djokovic dopo un match folle – scrive L’Equipe – l’italiano, numero 72 del mondo, conoscerà l’emozione di una prima semifinale di Grande Slam. La purezza del suo gioco lo merita”. Piena pagina anche per Le Parisien: “Cecchinato, è pazzesco”. “L’italiano – scrive il quotidiano della capitale – continua a vivere un sogno ad occhi aperti”.