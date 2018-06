(ANSA) – TORINO, 6 GIU – Aumentano del 40%, rispetto all’anno scorso, i clandestini rimpatriati dal Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino. È quanto emerge dai dati presentati dal questore di Torino Francesco Messina, durante una conferenza stampa. Dal primo gennaio a oggi, i clandestini portati all’ufficio immigrazione della questura per i controlli sono stati 1.543, mentre l’anno scorso erano 1.700. A fronte di tale diminuzione, aumentano i trattenuti al Cpr: 703 in questi primi mesi (684 extracomunitari, 19 comunitari) rispetto ai 400 di un anno fa. “In questo periodo, a confronto del 2017, i rimpatri sono aumentati del 40% e i trattenimenti dell’80%”, sottolinea il questore Messina. “Le statistiche dimostrano che, con i controlli mirati, abbiamo scelto la strada giusta, andando a incidere su quelle aree in cui si concentra la clandestinità più vicina alla criminalità – conclude -. In quelle zone ci aspettiamo anche un calo di delittuosità”. (ANSA).