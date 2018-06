(ANSA) – PIACENZA, 6 GIU – E’ di 4 anni e 8 mesi, in abbreviato, la condanna per Moustafa Elshennawi, egiziano 23enne che il 10 febbraio aggredì brutalmente un carabiniere, il brigadiere capo Luca Belvedere, durante gli scontri nel centro di Piacenza durante un corteo antagonista contro Casapound. Era imputato in tribunale a Piacenza per aver picchiato il militare utilizzando lo scudo, che gli aveva sottratto durante i tafferugli. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Emilio Pisante. L’egiziano è ancora in carcere.