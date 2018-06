(ANSA) – ROMA, 6 GIU – “Ho consegnato le mie dimissioni da Questore della Camera. È doveroso farlo per una questione di coerenza e rispetto. Lascio il ruolo sapendo di aver ultimato la delibera sui #vitalizi e passo il testimone ai miei colleghi M5S. Ora darò il massimo impegno come Ministro”. Lo rende noto il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.