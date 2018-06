(ANSA) – ROMA, 06 GIU – Comune di Roma e Regione Lazio sono state ammesse come parti civili nel maxiprocesso a carico di 24 persone appartenenti al clan Spada, attivo nella zona di Ostia a Roma. Nell’aula bunker di Rebibbia si è aperto oggi il processo davanti alla III corte d’Assise. Oltre ai due enti locali, i giudici hanno ammesso anche le associazioni Antonino Caponnetto, Libera e Ambulatorio Antiusura onlus. Gli imputati, quasi tutti collegati in videoconferenza, sono accusati, a seconda delle posizioni, di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, usura, e estorsione. Alla sbarra anche i presunti capi del sodalizio a partire da Carmine e Roberto Spada, quest’ultimo già sotto processo per l’aggressione ad un giornalista della Rai avvenuta ad Ostia il 7 novembre scorso.