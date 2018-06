ROMA. – L’India dichiara guerra alla plastica. In uno dei Paesi più popolosi al mondo, con 1,3 miliardi di abitanti, gli oggetti in plastica monouso come le buste e le stoviglie saranno messi al bando entro il 2022. L’impegno è stato preso dal primo ministro indiano, Narendra Modi, nel corso delle celebrazioni per la Giornata mondiale dell’ambiente.

“È dovere di ognuno di noi assicurare che la ricerca della prosperità materiale non comprometta il nostro ambiente”, ha detto Modi secondo quanto riferito dall’Onu. “Le scelte che facciamo oggi definiranno il nostro futuro collettivo. Tali scelte potrebbero non essere facili, ma attraverso la consapevolezza, la tecnologia e una vera partnership globale, sono certo che possiamo prendere le decisioni giuste”.

“Uniamoci tutti per battere l’inquinamento da plastica – ha esortato Modi – e rendere questo pianeta un posto migliore in cui vivere”. Per Erik Solheim, a capo di Onu Ambiente, “l’India ha assunto un impegno fenomenale e ha mostrato una leadership ambientale chiara, decisiva e globale. Questo ispirerà il mondo e accenderà il vero cambiamento”.