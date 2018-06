BOGOTA’ – Secondo un recente sondaggio, il candidato della destra colombiana, Iván Duque, resta il favorito nella vittoria al ballottaggio delle presidenziali in Colombia, con un consenso del 52% rispetto al 34% del candidato di sinistra Gustavo Petro. Il sondaggio ha anche chiesto agli intervistati chi credevano che sarebbe stato il successore dell’attuale presidente Juan Manuel Santos, domanda alla quale il 68% ha risposto Duque, contro il 24% che ha detto Petro. La destra ha anche superato la sinistra per quanto riguarda “l’immagine positiva”, con il 57% rispetto al 38%.

Ma non tutto è stato negativo per Petro, che ha ricevuto martedì il sostegno politico dell’ex candidata alla presidenza Ingrid Betancourt, sequestrata per sei anni dalle Farc. L’indagine è stata condotta tra il 31 maggio e il 4 giugno su un campione di 1.251 persone, situate in 60 comuni, con un margine di errore del 3,2%, su richiesta dei media locali. Il ballottaggio tra i due candidati si svolgerà il 17 giugno prossimo.