(ANSA) – MOSCA, 06 GIU – I calciatori preferiti dal presidente russo Vladimir Putin? Sono il portiere sovietico Lev Yashin e una leggenda del calcio come Pelé: lo ha rivelato lo stesso leader del Cremlino in un’intervista a China Media Group. Putin ha precisato che il ‘ragno nero’ Lev Yashin è il suo preferito “tra i calciatori russi e sovietici”, mentre Pelé “tra quelli stranieri”. “Mi piace molto anche Maradona”, ha aggiunto il presidente russo. Il presidente russo ha poi fatto sapere che intende assistere sia alla cerimonia di apertura sia a quella di chiusura dei Mondiali di calcio che si giocheranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.