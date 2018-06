(ANSA) – ROMA, 6 GIU – “Come tutti i principali produttori di smartphone, Huawei ha lavorato insieme a Facebook per rendere i suoi servizi maggiormente fruibili da parte degli utenti. Huawei non ha mai raccolto né archiviato alcun dato degli utenti di Facebook”. Così Huawei, in una nota ufficiale, interviene sul nuovo caso privacy sollevato dal New York Times, che coinvolge quattro grandi aziende cinesi.