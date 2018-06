(ANSA) – ROMA, 6 GIU – “La Rai acquisti i diritti tv della semifinale del Roland Garros, nella quale scenderà in campo il nostro Marco Cecchinato”. L’esortazione alla tv di Stato arriva con una dichiarazione all’Ansa Simone Valente, deputato e responsabile sport del Movimento Cinque Stelle. “Questo torneo rappresenta un evento di grande rilevanza per il nostro Paese – prosegue Valente – data la presenza di un atleta italiano alle semifinali. Per tale ragione sebbene nel contratto di servizio Rai 2018-2022 non sia previsto alcun obbligo, il nostro auspicio è che la Rai trasmetta in chiaro questo evento. In questo modo i tantissimi appassionati italiani potranno assistere alle emozioni di un italiano in semifinale in uno dei più prestigiosi tornei mondiali”.