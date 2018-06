(ANSA) – TORINO, 6 GIU – E’ stato arrestato in Austria un giovane tunisino ricercato dalla Procura di Torino per associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Si tratta di Tebini Bilel, 30 anni, componente di un gruppo di connazionali dediti alla propaganda jihadista sul web, che per qualche tempo soggiornarono nel capoluogo piemontese dopo una iscrizione fittizia all’Università. Altri tre sospettati, nell’ambito del medesimo procedimento, erano stati arrestati dai carabinieri del Ros lo scorso febbraio all’indomani di una pronuncia con cui la Cassazione aveva confermato la validità degli ordini di custodia cautelare. La procura aveva chiesto gli arresti già nel 2017 ma un gip aveva respinto l’istanza. In un primo tempo Bilel era riparato in Belgio. Quindi si era trasferito a Vienna dove aveva chiesto asilo. Le autorità austriache hanno constatato che nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo (Mae) spiccato per iniziativa dei magistrati piemontesi. L’inchiesta e coordinata dal pm Roberto Sparagna. (ANSA).