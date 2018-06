(ANSA) – WASHINGTON, 6 GIU – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rassicura: “Melania sta benissimo” e va all’attacco dei media che si sono fatti domande sulla prolungata assenza della first lady dalla scena pubblica. “I media delle fake news sono stati così ingiusti e feroci con mia moglie e nostra ottima first lady, Melania. Durante la sua convalescenza dall’intervento chirurgico hanno riportato qualsiasi cosa, da che fosse vicina alla morte, ad un lifting facciale, all’abbandono della Casa Bianca (e me) per NY o la Virginia, agli abusi. Tutto falso, sta benissimo!”, ha scritto Trump su Twitter.