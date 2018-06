(ANSA) – FIUMICINO, 6 GIU – Bryan Cristante, terzo acquisto della Roma in termini di tempo dopo quelli di Coric e Marcano, è nella capitale. Il giocatore, per il quale nella giornata di ieri le due società, Atalanta e Roma, hanno definito a Milano l’accordo (25 milioni più bonus, cinque anni di contratto, 2 milioni bonus inclusi a stagione, per il centrocampista), è giunto poco dopo le 19 a Fiumicino con un volo di linea da Milano Linate. “Felice di essere qui. Sono pronto per la Champions. Forza Roma”. Sorridente, il pollice in su, con la sciarpa della Roma al collo per la sua prima foto con i nuovi colori sociali, Cristante, accompagnato da rappresentanti del Club e salutato più volte durante il transito da passeggeri di chiara fede giallorossa, con i quali si è anche prestato per una serie di selfie, ha quindi lasciato il Leonardo da Vinci in auto. Domani visite mediche per lui, poi la firma del contratto a Trigoria.