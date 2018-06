(ANSA) – WASHINGTON, 6 GIU – La first lady degli Stati Uniti Melania Trump e’ comparsa oggi davanti ai media per la prima volta in 26 giorni dopo il ricovero in ospedale per l’intervento ai reni. Insieme con il presidente, Melania ha visitato il quartier generale della Fema (Federal Emergency Management Agency, agenzia per la protezione civile) a Washington.