(ANSA) – ROMA, 7 GIU – Le forze statunitensi hanno messo a segno un attacco aereo in Libia, ieri, uccidendo quattro militanti dell’Isis. E’ quanto rende noto il comando militare Usa in Africa. Si è trattato di un raid “di precisione”, sottolinea un comunicato, effettuato vicino a Bani Walid “in coordinamento con il governo libico di unità nazionale”. Secondo l’esercito Usa nessun civile sarebbe stato ucciso nell’attacco. “Gli Stati Uniti – si legge ancora nel testo – non rinunceranno alla loro missione di degradare, distruggere e distruggere le organizzazioni terroristiche e portare stabilità nella regione”.