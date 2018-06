(ANSA) – BOLOGNA, 7 GIU – “Oggi ho preso le distanze dal M5S perché ritengo che abbia abbandonato i suoi principi fondanti. L’alleanza-contratto con la Lega è un’alleanza con la casta, quella casta che per tanti anni avevamo combattuto”. L’ha scritto in una nota la consigliera comunale a Bologna del Movimento 5 Stelle Dora Palumbo. Palumbo ha criticato in particolare la scelta di andare “a governare con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura per poi innalzarsi ad antidoto per accaparrarsi voti”. “Mi auguro comunque che questo governo operi per il bene del paese. Per conto mio – ha scritto la consigliera senza esplicitare ma rendendo di fatto quasi inevitabile una sua uscita dal gruppo 5 Stelle a Palazzo D’Accursio – continuerò a lavorare come avevo promesso nel 2016 come se i valori fondanti del M5s non fossero mai stati calpestati, difendendo gli ultimi, l’ambiente e la libertà. #nessunorestindietro”.