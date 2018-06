(ANSA) – NAPOLI, 7 GIU – Accoglienza calorosa per il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove i lavoratori hanno voluto stringere le mani al vicepremier, e gli hanno scattato foto mentre saliva su uno dei velivoli Atr in produzione nella fabbrica, accompagnato dall’ad, Alessandro Profumo, e dal presidente Gianni De Gennaro. Di Maio, dopo un incontro privato con i vertici aziendali, ha visitato un paio di hangar dove i dirigenti gli hanno mostrato la produzione attuale delle fusoliere, che ieri hanno raggiunto quota 1500. ”Il nord non ce la può fare a tirare da solo l’economia del Paese se non risolviamo la questione delle regioni del sud, che passano anche attraverso realtà positive come questa”, ha detto sottolineando di trovarsi in una fabbrica ”che è modello che funziona”. ”Sono qui per testimoniare tutta la volontà del Governo a far crescere l’Italia tutta”.