(ANSA) – ROMA, 7 GIU – Occorre “l’immediata costituzione delle Commissioni permanenti. Il Parlamento deve essere messo in condizione di lavorare”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del Graziano Delrio. “Ci avviamo ai cento giorni dalla data delle elezioni e ancora la Camera non può occuparsi dei problemi del Paese. Non si può restare ancora fermi perché Lega e Cinquestelle si devono occupare di quante poltrone spettano a l’una e quante agli altri: questo non è porre in cima gli interessi degli italiani ma gli interessi dei due partiti. Troppe e urgenti questioni vanno discusse e affrontate a partire dalle misure di contrasto alla povertà e a sostegno delle famiglie per le quali sono già pronte e depositate le nostre proposte. Chiediamo alla maggioranza ed al governo – aggiunge Delrio – di riporre in soffitta gli strumenti della campagna elettorale, di lasciar perdere annunci e comizi e di venire in Parlamento a misurarsi su progetti concreti, veri, realizzabili che possano migliorare la vita del Paese”.