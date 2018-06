(ANSA) – NEW YORK, 7 GIU – ”Vado al G7 in Canada per combattere per il nostro paese sugli scambi commerciali, poi a Singapore per incontrare la Corea del Nord e sul Nucleare… Ma in casa abbiamo ancora 13 democratici arrabbiati che continuano la caccia alle streghe. Non e’ ironico?”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump su Twitter.