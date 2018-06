(ANSA) – ROMA, 7 GIU – Scendere in pedana con il lutto al braccio. E’ questa la clamorosa protesta intrapresa da alcuni dei tiratori impegnati nella terza prova di Coppa del Mondo ISSF, al via oggi con le gare di skeet a Siggiewi, a Malta, per protestare contro la sentenza del Comitato Etico dell’organismo internazionale nei confronti di Luciano Rossi, presidente della Fitav e vicepresidente della stessa ISSF. Dal 27 aprile, data dell’ufficializzazione, Rossi è stato sospeso dall’attività dirigenziale, amministrativa e sportiva legata al mondo del Tiro per un periodo di 36 mesi e, di fatto, fermato nella sua rincorsa per la carica di presidente ISSF nell’Assemblea elettiva in programma il prossimo 1 dicembre. Secondo la federazione italiana, i vertici dell’ente che amministra il Tiro mondiale hanno mal digerito le forti critiche mosse da Rossi per l’esclusione del Double Trap dal programma olimpico e per l’idea di “stravolgere” questo sport con l’inserimento del tiro laser ai danni delle armi tradizionali.