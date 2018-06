(ANSA) – UDINE, 7 GIU – Julio Velazquez, ex allenatore dell’Alcorcón, squadra della Segunda Divisiòn spagnola, è nella sede dell’Udinese calcio per firmare il contratto da allenatore del club friulano. Lo hanno confermato a Udine fonti dell’ANSA. Velazquez tre giorni fa si era congedato dalla società spagnola, cui era approdato nel 2016, con un contratto in scadenza nel 2019. Tra i suoi risultati l’accesso ai quarti di finale di Copa del Rey e due salvezze. L’Udinese ha annunciato per domani una conferenza stampa, senza precisare l’argomento, ma con ogni probabilità sarà per la presentazione del nuovo tecnico. (ANSA).