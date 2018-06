(ANSA) – ROMA, 7 GIU – A poco più di venti giorni da Italia-Croazia (28 giugno), quinto match della prima fase di qualificazione al Mondiale di basket che si disputerà in Cina nel 2019, il ct azzurro Meo Sacchetti ha svelato la lista dei 24 giocatori che potranno far parte della squadra nelle gare contro la Croazia e i Paesi Bassi. Nel gruppo torna Daniel Hackett, convocati anche Niccolò Mannion e Jeff Brooks. Oggi, ad accogliere gli azzurri, lo staff tecnico e i vertici federali, 13 giorni prima che prenda il via il raduno (previsto per il 20 giugno) è stato il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che ha voluto presentare l’evento nella Sala del Consiglio Comunale. “Abbiamo creato un gruppo unito ha detto Sacchetti – che troverà nel carattere la marcia in più per contendere i due punti ai nostri avversari”.