(ANSA) – WASHINGTON, 7 GIU – Il primo ministro giapponese Shinzo Abe e’ appena giunto alla Casa Bianca accolto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il quale terra’ un incontro bilaterale nello Studio Ovale, quindi un pranzo di lavoro, poi una conferenza congiunta nel Rose Garden della residenza presidenziale. E’ il decimo ‘faccia a faccia’ fra i due dall’elezione di Trump presidente e Abe fu tra i primi leader stranieri a vedere Trump dopo il suo insediamento, in due occasioni inoltre il presidente Usa ha ospitato Abe nel suo resort di Mar a Lago in Florida. Questa visita giunge alla vigilia del G7 e in vista del summit a Singapore fra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un.