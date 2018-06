(ANSA) – FIRENZE, 07 GIU – Sale la febbre per Italia-Portogallo, sfida decisiva per le azzurre per conquistare la qualificazione ai Mondiali in programma nel 2019 in Francia. Sono già oltre 6000 gli spettatori annunciati domani sera al Franchi di Firenze che ospiterà la gara (20,45, diretta tv su Raisport). Le previsioni però ne prevedono di più considerando che i biglietti (al costo di 3 euro per il settore Maratona) saranno acquistabili fino all’orario di inizio del match presso i botteghini dello stadio. Alla Nazionale della ct Milena Bertolini basta vincere domani per ottenere il pass mondiale e centrare un’impresa che manca da 20 anni.