(ANSA) – ROMA, 7 GIU – Formula E e FIA hanno svelato, oggi, il calendario del Campionato ABB FIA Formula E 2018/19, insieme ai dettagli sul nuovo format di gara con due modalità di potenza disponibili e le vetture di nuova generazione che correranno nella quinta stagione. Il calendario è stato pubblicato a margine dell’incontro FIA World Motor Sport Council (WMSC) che si è tenuto a Manila, nelle Filippine. Ci sono in programma 13 gare, che toccheranno 12 città e 4 continenti. Il campionato inizierà il prossimo 15 dicembre ad Ad Diriyah in Arabia Saudita, tappa che segnerà anche il debutto di Formula E in Medio Oriente, e si chiuderà a New York con una doppia gara, il 13 e 14 luglio 2019. Dopo il grande successo di quest’anno, la prossima tappa di Roma è prevista per sabato 13 aprile 2019.La Fia ha svelato maggiori dettagli sulle modifiche al format di gara, incluso l’aumento della potenza e la possibilità do affrontare l’intera durata di gara senza bisogno di cambiare auto a metà corsa.