(ANSA) – WASHINGTON, 8 GIU – Il Senato canadese ha votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, facendo del Canada il primo Paese anti-proibizionista nel gruppo del G7. Il Senato si è espresso con 56 voti favorevoli e 30 contrari, ha tuttavia incluso alcuni emendamenti che dovranno essere valutati alla Camera prima dell’entrata in vigore della legge. Il Senato costituiva comunque l’ultimo vero ostacolo alla svolta, contando al suo interno un certo numero di senatori conservatori che avevano fatto opposizione alla proposta di legge. Gli emendamenti proposti dal Senato riguardano in particolare regole più stringenti in maniera di pubblicità e il riconoscimento di una certa autonomia alle province per quanto riguarda il numero consentito di piante da coltivare in casa.