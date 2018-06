(ANSA) – BOLOGNA, 8 GIU – Ha provocato soprattutto disagi alla viabilità un violento nubifragio che durante la notte ha colpito Bologna, allagando strade e sottopassaggi. I vigili del fuoco hanno compiuto un centinaio di interventi, soprattutto per garage e cantine invasi dall’acqua e per sottopassi stradali impraticabili. Traffico deviato, in particolare, in quello di via Zanardi dove è stato segnalato oltre un metro d’acqua, ma problemi hanno riguardato anche i sottopassi di via Triumvirato, poco lontano dall’aeroporto Marconi, e di via Bencivenni, zona Borgo Panigale. Ci sono stati anche alcuni smottamenti di terra e fango che hanno invaso le strade, in particolare nelle zone collinari. In mattinata i vigili del fuco avevano ancora una decina di interventi in corso e alcuni altri in attesa. Segnalate durante la notte anche alcune interruzioni temporanee di energia elettrica. (ANSA).