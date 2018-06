(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Il FedEx St. Jude Classic, torneo del PGA Tour che precede lo U.S Open (14-17 giugno) di golf, inizia all’insegna dello spettacolo. Primo giro show per Seamus Power, al comando della classifica con 65 (-5). Sul percorso del TPC Southwind (par 70) di Memphis (Tennessee) l’irlandese precede di una sola lunghezza ben 11 inseguitori tutti fermi al 2/o posto (-4). Tra questi anche gli americani Brooks Koepka e Phil Mickelson, tra i favoriti alla vittoria finale. Subito fuori dalla Top 10, 13/o, Dustin Johnson (-3). Il n.2 mondiale, dopo aver lasciato la leadership a Justin Thomas, sogna il controsorpasso. In una gara che s’è dimostrata già bellissima e ricca di colpi di scena. Con lo svedese Henrik Stenson, vicecampione olimpico in carica, 23/o a -2. I pochi big presenti a Memphis non deludono le attese. E in vista dell’appuntamento clou, lo U.S. Open, regalano magie nel FedEx St. Jude Classic. (ANSA).