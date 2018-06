(ANSA) – L’AQUILA, 8 GIU – Palazzo dell’Emiciclo, a L’Aquila, torna a disposizione dell’Assemblea legislativa e degli abruzzesi. La sede del Consiglio regionale, interessata da un intervento di recupero dopo i gravi danni subiti per il sisma del 2009, verrà riconsegnata alla città venerdì 22 giugno alle 16. “Si tratta della prima riconsegna di un Palazzo monumentale con finalità di edificio pubblico che avviene dal sisma aquilano – afferma il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio – I lavori inoltre si caratterizzano per l’importante lavoro di restauro conservativo e per le innovative soluzioni antisismiche che lo rendono tra i primi in Italia e Europa ad essere dotato di un moderno sistema di isolamento sismico alla sua base. Finalmente un Palazzo simbolo di L’Aquila torna nella disponibilità della città con nuovi spazi sociali e culturali che i cittadini possono condividere con l’Assemblea legislativa” conclude il presidente Di Pangrazio.