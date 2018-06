(ANSA) – BOLZANO, 8 GIU – Dopo l’annuncio di Berlino di disertare il vertice in programma il 12 giugno a Bolzano, la Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, propone un azione particolare per protestare contro il traffico pesante al Brennero: il blocco di tutto l’asse del Brennero, da Borghetto al confine tra le province di Trento e Verona fino a Kufstein al confine austro-tedesco. “Si tratterebbe di un segnale forte verso Bruxelles, Berlino e Roma per ribadire che gli abitanti dell’Euregio non vogliono farsi rovinare la salute dal terrore del traffico transalpino”, afferma il consigliere provinciale Sven Knoll.