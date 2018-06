(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Paura, ma anche rabbia tra i passeggeri che questa mattina sono rimasti bloccati sulla metro B di Roma bloccata in un tratto a causa di un guasto tecnico. “Dopo 20 minuti fermi al binario con i vagoni stracolmi – racconta una ragazza – ci hanno fatto evacuare camminando sul binario”. I disagi maggiori alla stazione Policlinico dove un ragazzo racconta: “Ho sentito due esplosioni ho pensato a un attentato”. Atac in una nota spiega che l’operazione di evacuazione è stata “completata in piena sicurezza e senza conseguenze per i passeggeri”.