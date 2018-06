(ANSA) – MILANO, 8 GIU – Milan Skriniar è pronto a rinnovare il contratto con l’Inter. La società nerazzurra ha infatti proposto al difensore slovacco il prolungamento fino al 2023 con adeguamento dello stipendio, che dovrebbe salire da 1,5 a 2,2 milioni a stagione. “L’Inter gli ha offerto un nuovo contratto che è molto buono”, ha dichiarato l’agente di Skriniar. Nonostante le voci di mercato, l’intenzione del club è di blindarlo. Proseguono le trattative per i diversi rinnovi in casa Inter: oltre a Skriniar, sul tavolo ci sono anche i nuovi contratti di Miranda, Candreva e Luciano Spalletti; dopo le vacanze partiranno le trattative per il rinnovo di Icardi. Tuttavia, per il ds dell’Inter Piero Ausilio, il bomber argentino resterà a Milano. “Non si muove assolutamente”, ha dichiarato il dirigente nerazzurro, che ha fatto anche il punto sul mercato. “Handanovic? Assolutamente non vera la proposta del Napoli – ha proseguito Ausilio -. Nainggolan non piace solo a Spalletti, piace anche alla Roma mi sembra.