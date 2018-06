(ANSA) – ROMA, 8 GIU – “Ci sono persone, nella vita, che lasciano una traccia indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di incontrarle. Andrea Chiarotti era una di queste”. Così il presidente del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ricorda il capitano della squadra azzurra di Para Ice Hockey morto oggi. “Sin dal primo incontro con lui, ha detto Pancalli- sono stato travolto dall’entusiasmo e dal sorriso di un ragazzo che aveva saputo ricostruire un proprio percorso di vita grazie allo sport, sapendo coinvolgere chiunque gli capitasse intorno con una passione che facevi fatica ad arginarla”. Il Para Ice Hockey italiano -ha agiunto Pancalli- “deve tantissimo a questo atleta, che ha seguito i ‘suoi’ ragazzi anche nell’ultima trasferta di PyeongChang, dopo un percorso personale che definire straordinario è riduttivo, quando dal nulla ha saputo creare una squadra che ha ereditato in fretta il gene della passione e della determinazione, caratteristiche tipiche di Andrea. È stato la scintilla che ha infiammato tanti cuori”. “Ho decine di immagini di Andrea impresse nella mente, ma voglio ricordarlo con quella carica che sembrava non potersi mai esaurire, meravigliosamente contagiosa. Ai suoi cari, agli amici della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, alla nostra Nazionale di Para Ice Hockey va il mio più affettuoso abbraccio, nel ricordo di un uomo che avrà sempre un posto nel mio cuore”. Pancalli ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva di ricordare Chiarotti con un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del fine settimana. (ANSA).