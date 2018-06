COLOGNO MONZESE (MILANO) – Presentata negli studi Mediaset l’offerta dei Mondiali 2018. Le partite inizieranno tra una settimana senza l’Italia ma con tante stelle del firmamento calcistico. “Faremo dei Mondiali come non si sono mai visti – ha spiegato a ‘La Voce d’Italia’ Pier Silvio Berluconi, Amministratore Delegato Mediaset – con tutte le partite in diretta per la prima volta e tutte gratuite. Avere i Mondiali è una cosa che ci inorgoglisce ma anche una grande responsabilità. Siamo però convinti che con la grande esperienza della nostra redazione sportiva faremo un ottimo lavoro”.

Per un mese, dal 14 giugno al 15 luglio 2018, Mediaset trasmetterà le sfide tra le nazionali più forti del pianeta con un impegno editoriale e produttivo senza precedenti. Saranno ben 1.000 le ore complessive di produzione tra match, programmi, rubriche di approfondimento e studi pre e post gara con 500 professionisti coinvolti.

Ci sarà un super team di talent capitanato da Javier Zanetti, Arrigo Sacchi, Ciro Ferrara e Paolo Rossi e una collaudata squadra di telecronisti guidata da Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari.

Non mancheranno momenti di grande spettacolo, ancora Pier Silvio Berlusconi: “Proveremo a fare dei Mondiali allegri e brillanti con una commistione tra giornalismo sportivo e spettacolo. In particolare su Canale 5 ci sarà dopo le partite in prima serata ‘Balalaika’, uno spettacolo legato al Mondiale con Ilary Blasi, Nicola Savino e tanti altri personaggi”.

Video intervista di Emilio Buttaro

https://youtu.be/N9iqq-jhW3U